Roma nella morsa del caldo | bollino arancione e temperature fino a 32 gradi

Da romadailynews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Roma registra temperature fino a 32 gradi, con il bollino arancione che indica condizioni di forte calore. La città si trova sotto l’effetto di un’ondata di caldo anomala per il periodo, anche se l’estate non è ancora arrivata ufficialmente. Le temperature elevate si sono fatte sentire già nelle prime ore del giorno, portando a un aumento dell’afflusso di persone in strada e nelle aree urbane più frequentate. La situazione rimane sotto osservazione.

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L’estate deve ancora iniziare ufficialmente, ma a Roma il caldo fa già alzare il livello di attenzione. Da oggi sono tornati online i bollettini del Ministero della Salute dedicati alle ondate di calore, uno strumento pensato per monitorare i rischi legati alle alte temperature e informare cittadini e soggetti fragili. Per la giornata di domani, 26 maggio, la Capitale entrerà in livello 2 di allerta, il cosiddetto “bollino arancione”, che segnala condizioni climatiche potenzialmente pericolose soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche. Roma rientra infatti tra le 12 città italiane monitorate con livello di rischio elevato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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