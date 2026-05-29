L’allerta rossa per il caldo a Firenze si conclude, con le temperature che sono in calo rispetto a ieri, 28 maggio 2026. Il codice giallo rimarrà in vigore fino a domenica 31 maggio. La diminuzione della temperatura riduce la criticità legata alle alte temperature, che avevano portato a misure di sicurezza e attenzione particolare per la popolazione. La situazione climatica si stabilizza, anche se si mantiene l’allerta gialla.

FIRENZE – Si allenta la morsa del caldo a Firenze, dopo la giornata di ieri, 28 maggio 2026, contrassegnata dal codice rosso per il caldo. Si torna ad una situazione di pre-allerta. Il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma il codice giallo per oggi, venerdì 29 maggio, e per l’intero fine settimana. Il miglioramento è confermato sia dalle previsioni sia dai dati registrati in città: questa mattina, alle 9.15, la stazione dell’Orto Botanico rilevava 22,6 gradi, contro i 26 gradi registrati alla stessa ora nella giornata di ieri. Anche le altre centraline cittadine hanno evidenziato valori inferiori rispetto a quelli delle ultimegiornate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: finisce l’allerta rossa, temperature in calo. Codice giallo fino a domenica 31

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