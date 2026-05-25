Caldo a Genova scatta l' allerta del Ministero | è già bollino giallo | temperature previste

A Genova è scattato l’allerta del Ministero della Salute a causa delle alte temperature, con un bollino giallo. Le previsioni indicano un’ondata di calore in corso, che ha portato all’attivazione del livello di attenzione. La situazione riguarda specificamente la città, dove sono state segnalate temperature elevate. La comunicazione ufficiale evidenzia l’allerta in atto senza indicare ulteriori restrizioni o misure straordinarie.

Sono tornati i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute ed è subito bollino giallo per il caldo a Genova. Sono quattro i livelli previsti: bollino verde (rischio 0), giallo (livello 1), arancione (livello 2) e rosso (livello 3). Caldo, primo bollino giallo a Genova: le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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