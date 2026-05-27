Allerta caldo ancora bollino giallo | previsioni fino al weekend e temperature

Ancora bollino giallo per il caldo a Genova mercoledì 27 maggio. Poi la situazione dovrebbe migliorare, perché giovedì 28 maggio si scende al colore verde, che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Caldo, bollino giallo a Genova Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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