Calciomercato Roma la priorità è la catena di sinistra | Carlos Augusto il preferito di Gasperini?

Il calciomercato della Roma si concentra sulla fascia sinistra, considerata prioritaria per il nuovo progetto. Secondo alcune indiscrezioni, il tecnico Gasperini avrebbe puntato su Carlos Augusto come possibile rinforzo. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare quella zona del campo, che ha mostrato criticità nella stagione appena conclusa. Non sono ancora stati definiti i dettagli dell’operazione, ma la priorità resta la ricerca di un giocatore che possa migliorare la qualità sulla corsia sinistra.

Il calciomercato della Roma, almeno nelle idee di mister Gasperini, deve ripartire proprio dal reparto che più a dato problemi nella stagione appena finita: la catena di sinistra. La stessa fascia, quella mancina, che ha visto strappare a sé Angelino dopo appena un pugno di partite e che ha dato problemi sulla trequarti a causa del mancato arrivo della tanto agognata ala sinistra. La priorità, insomma, è di non commettere gli stessi errori e sono già tre i nomi messi nel mirino dal tecnico di Grugliasco per rimpolpare la fascia: due sono volti noti della Serie A, mentre per il terzo si tratterebbe delle prima esperienza italiana. Esterno e ala di sinistra: la lista di Gasp. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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CALCIOMERCATO ROMA | NDICKA E KONÉ I SACRIFICABILI PER GIUGNO. AVANZA CARLOS AUGUSTO

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