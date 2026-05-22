Calciomercato Inter LIVE | Gasperini chiede Carlos Augusto per Konè De Vrij dice no al ritorno in Olanda

In questo aggiornamento sul calciomercato dell'Inter, si segnalano le richieste di allenatore e le risposte dei giocatori. L'allenatore ha avanzato una proposta per sostituire un attaccante, chiedendo un difensore attualmente in forza a un club rivale. Nel frattempo, un difensore ha rifiutato un ritorno in Olanda, preferendo rimanere in Italia. Sono emerse anche indiscrezioni su incontri tra le parti e trattative ancora aperte.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Gasperini chiede Carlos Augusto per Konè, De Vrij dice no al ritorno in Olanda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTER-JUVENTUS: DISASTRO ARBITRALE SU BASTONI-KALULU Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: suggestione Pellegrini a zero, intreccio Kone-Carlos Augustodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Frattesi la chiave per Kone, Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurridi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter News | Le prime decisioni: in arrivo due rinforzi per due ruoli (oggi 20 maggio 2026)Calciomercato Inter News: Manu Koné è la priorità in mezzo al campo, in porta con la promozione di Josep Martinez può arrivare Provedel. ilsussidiario.net Inter-Roma 5-2, i nerazzurri ritrovano Lautaro Martinez e scacciano la paura: manita a Gasperini e +9 sul MilanÈ spettacolo nel big match della 31esima giornata tra Inter e Roma: ad aggiudicarselo sono i nerazzurri che battono i giallorossi per 5 a 2. Con questa vittoria la squadra di Chivu si mette alle ... calciomercato.com