Calciomercato Inter LIVE | Gasperini chiede Carlos Augusto per Konè De Vrij dice no al ritorno in Olanda
In questo aggiornamento sul calciomercato dell'Inter, si segnalano le richieste di allenatore e le risposte dei giocatori. L'allenatore ha avanzato una proposta per sostituire un attaccante, chiedendo un difensore attualmente in forza a un club rivale. Nel frattempo, un difensore ha rifiutato un ritorno in Olanda, preferendo rimanere in Italia. Sono emerse anche indiscrezioni su incontri tra le parti e trattative ancora aperte.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
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Mauro Vigna - dalla parte del Milan. . Analisi, approfondimenti, curiosità su tutto il calcio nazionale e internazionale. Calciomercato e Fantacalcio a cura della nostra redazione. Conduce: Gabriele Silvestro Opinionisti: Rossella Pezzella, Pietro Mauti, la redazio facebook
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