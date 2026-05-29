Calciomercato occhio all’Atalanta | nel mirino Jashari e Ricci I dettagli da Pedullà

Da pianetamilan.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Atalanta sta valutando nuovi acquisti nel mercato di gennaio, concentrandosi su Jashari e Ricci. La decisione arriva dopo il cambio di allenatore, che ha modificato le strategie di rafforzamento della rosa. La società ha richiesto aggiornamenti sui giocatori, valutando le possibilità di ingaggio a breve termine. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane. Nel frattempo, l'interesse si concentra sui profili di centrocampisti e difensori.

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Ci potrebbero essere forti cambiamenti in casa Milan: non solo a livello di organigramma e di panchina rossonera, ma anche per quanto riguarda i possibili giocatori già presenti in rosa. Con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza, alcuni giocatori potrebbero essere in bilico e tra questi rischiano di finire anche due centrocampisti centrali: Ardon Jashari e Samuele Ricci. Entrambi sono arrivati in estate per un investimento totale che si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Per questo motivo il Milan ci penserà molto a venderli subito, visto che il piano resta sempre quello di evitare nel modo più assoluto le minusvalenze. Il giornalista Alfredo Pedullà svela che l'Atalanta sia interessata ad entrambi i giocatori che non sarebbero intoccabili in casa Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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