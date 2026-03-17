Calciomercato Inter Ausilio guarda in casa River Plate | talento classe 2007 nel mirino! I dettagli

L'Inter ha messo nel mirino Ian Subiabre, un giovane esterno offensivo classe 2007 del River Plate. La società nerazzurra sta seguendo con attenzione il talento argentino, che potrebbe essere un possibile acquisto nel prossimo calciomercato. Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, avrebbe monitorato da vicino le prestazioni del giocatore nelle ultime settimane. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l'interesse è concreto.

Inter News 24 Calciomercato Inter, occhi in casa River Plate: Ausilio piomba su Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007. Il mercato sudamericano torna a infiammarsi per l’ Inter, che ha messo nel mirino uno dei talenti più brillanti della nuova generazione argentina. Dall’Argentina confermano l’interesse concreto per Ian Subiabre, l’esterno offensivo classe 2007 del River Plate che sta stregando gli osservatori internazionali mentre la squadra di Cristian Chivu difende il primato a 68 punti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Ausilio sfida le big d’Europa: il River Plate blinda il gioiello del 2007. Il club di Viale della Liberazione sta seguendo con attenzione l’evoluzione del giovane esterno, che sotto la guida di Coudet ha iniziato a trovare spazio con regolarità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio guarda in casa River Plate: talento classe 2007 nel mirino! I dettagli Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Frattesi si allontana dal Galatasaray, nuovo talento nel mirino di Ausiliodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter, non solo Mlacic: Ausilio stringe per un altro giovanissimo talento. I dettagliCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Grandi novità in porta: il piano di Ausilio e Marotta; Dai ritorni di fiamma Koné e Diaby ai prescelti, l'Inter si prepara a cambiare faccia; Inter, non solo Calhanoglu: c’è un altro big in partenza. Marotta e Ausilio hanno un nome caldo; Inter, Chivu punto fermo: in bilico 3 nuovi acquisti e 3 big oltre a Thuram. Calciomercato, proposta Inter: 50 milioni per la coppiaMarotta e Ausilio provano un doppio colpo in ottica calciomercato Inter: Stankovic e Ordonez dal Club Brugge per 50 milioni ... interlive.it Il doppio affare già chiuso dall’Inter: 28 milioni tra presente e futuro/6??1>u0006??2Aq??u0016??p?u00108.u0016?L (u000e??u001f?}? {l?W??=J?? b??at|l??u0002Lo?y??u0003??wu0018?IL ?u000b? u000fu000b3Pwqu0012:u001a??u001bJ?ZJ?u0005O??.u0018?6?????:?xru0015u0005Hl?U4?f?*??? ... calciomercato.it #Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com