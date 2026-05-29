Il Milan ha deciso di non confermare l’allenatore, chiudendo le porte a un possibile ritorno di Allegri. Nel frattempo, sui social, il giornalista Moretto ha scritto che Xavi non è in corsa per sostituire l’attuale tecnico. Dopo la rinuncia a Iraola, il club cerca ancora un nuovo allenatore. La scelta ufficiale non è stata annunciata, e la rosa dei candidati rimane ancora aperta.

Continuano le voci intorno al Milan: il futuro del club resta ancora avvolto totalmente nelle nubi e il mercato estivo bussa alla porta. Mancano pochi giorni a giugno e il Diavolo non ha un allenatore e una dirigenza su cui fare affidamento. Tra le opzioni per la panchina del Milan si parla anche di Xavi, ex allenatore e centrocampista del Barcellona. Opzione che però il giornalista Matteo Moretto esclude, visto che ha ripostato questa news sul suo profilo X. "Xavi scarta il Milan, la sua priorità è una Nazionale dopo il Mondiale". Il giornalista ha ripostato questo post su X che lo riporta come fonte, confermando quindi le informazioni date. Al Milan continua quindi la confusione totale in questo momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Xavi per il dopo Allegri? Moretto fa chiarezza sui social

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