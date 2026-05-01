Il rinnovo di Luka Modric con il Milan sembra ormai prossimo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di calciomercato. Si parla di un ruolo determinante di Allegri nel processo di negoziazione, anche se alcuni dettagli ancora mancano per definire l’accordo. La trattativa si sta avvicinando alla conclusione, ma alcune questioni devono essere risolte prima di annunciare ufficialmente il prolungamento del contratto.

Uno dei temi più caldi in casa Milan riguarda il rinnovo di Luka Modric. Il croato, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid a parametro zero, non ha ancora sciolto le proprie riserve sul futuro. L'accordo tra il club rossonero e il classe 1985 prevede un'opzione per estendere di un altro anno la permanenza del centrocampista in Italia. Matteo Moretto ha fornito alcuni aggiornamenti incoraggiante per i tifosi rossoneri. L'esperto di calciomercato ha parlato del duro lavoro che Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare stanno facendo per convincere Modric a rimanere un altro anno al Milan. Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Allegri determinante per il rinnovo di Modric. Ecco cosa manca”

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