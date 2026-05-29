Un difensore in uscita dal Real Madrid si è proposto ai rossoneri nel corso del calciomercato. La notizia circola come una possibile operazione in vista di futuri acquisti per il club milanese. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi o le condizioni dell’eventuale trasferimento. La trattativa, se dovesse proseguire, coinvolgerebbe un giocatore proveniente dalla Spagna. La società non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

Anche se il futuro dirigenziale del Milan è ancora da capire, le strade del calciomercato sono sempre aperte. Zlatan Ibrahimovic, infatti, sta già iniziando a pensare anche alle possibili mosse estive e, una grandissima indiscrezione rimbalza dall'esterno facendo smuovere le fondamenta di Casa Milan: un pluricampione d'Europa è stato offerto al Milan! Secondo quanto riferito da Krone.at e Transfer, il nome finito sotto la lente d'ingrandimento del Milan è quello di David Alaba, calciatore austriaco classe '92 in uscita dal Real Madrid. L'entourage del giocatore ha avviato i contatti con il Milan per sondare terreno in vista di un possibile sbarco in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’indiscrezione fa tremare tutti: in arrivo un big dalla Spagna?

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