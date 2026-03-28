Tuttosport – Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l’Inter | l’indiscrezione rimbomba dalla Spagna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore dell’Inter potrebbe trasferirsi al Barcellona nella prossima stagione. La squadra catalana avrebbe inserito il nome del giocatore tra quelli presi in considerazione per rinforzare la rosa. La notizia circola in Spagna, mentre l’Inter non ha ancora commentato ufficialmente questa possibilità.

2026-03-28 16:49:00 Flash news da Tuttosport: Il futuro di Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana. Il difensore dell’ Inter è finito tra i profili valutati dal Barcellona in vista della prossima stagione. La dirigenza catalana è alla ricerca di un centrale mancino affidabile, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Un identikit che combacia perfettamente con quello del classe 1999. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano di un primo interesse concreto, anche se la situazione è ancora in fase esplorativa. Bastoni, Barcellona e il nodo del prezzo. Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona avrebbe già effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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