Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi | Potrebbe giocare in quella squadra! Ecco l’assist di calciomercato per quella big italiana
Carragher ha commentato pubblicamente la possibilità che l’attaccante egiziano possa trasferirsi in una squadra di Serie A, suggerendo che potrebbe vestire la maglia di una grande squadra italiana. La dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media, alimentando le speculazioni sul futuro del calciatore. La notizia si inserisce in un contesto di mercato molto movimentato, con diverse trattative in corso.
Como, il ds Ludi a tutto tondo: «Non abbiamo paura che Fabregas possa lasciarci. Nico Paz è felice qui ma.Scudetto? Oggi utopico, ma puntiamo all’eccellenza» Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata lui.». Di chi si tratta Olise Liverpool: arriva la risposta del Bayern Monaco! Hoeness esce allo scoperto sul possibile addio della stella francese. Cosa ha detto Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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