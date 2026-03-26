Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi | Potrebbe giocare in quella squadra! Ecco l’assist di calciomercato per quella big italiana

Carragher ha commentato pubblicamente la possibilità che l’attaccante egiziano possa trasferirsi in una squadra di Serie A, suggerendo che potrebbe vestire la maglia di una grande squadra italiana. La dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media, alimentando le speculazioni sul futuro del calciatore. La notizia si inserisce in un contesto di mercato molto movimentato, con diverse trattative in corso.