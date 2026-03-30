In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW i campionati europei di nuoto 2026 a Parigi

Sky Sport trasmetterà in diretta e in streaming su NOW la 38ª edizione dei Campionati Europei di Nuoto, che si terranno a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. La competizione si svolgerà nella capitale francese e coinvolgerà atleti provenienti da diversi paesi europei. La trasmissione degli eventi sarà disponibile sia in televisione che online.

In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky Sport ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via il 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre. Dal 4 agosto, la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW i campionati europei di nuoto 2026 a Parigi Articoli correlati Atletica: Europei e Mondiali indoor 2026 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWSky Sport rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali... La 12h di Bathurst 2026 in diretta in italiano su Sky Sport Max e in streaming su NOWLa stagione dell’Intercontinental GT Challenge 2026 scatta questo fine settimana con la 12h di Bathurst, dove sei costruttori, 23 delle 35 iscrizioni... Aggiornamenti e notizie su Sky Sport Temi più discussi: Serie C, le gare della 34^ giornata su Sky; Serie C, le gare della 33^ giornata su Sky; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Roma Lecce in tv e streaming: dove vedere la partita. F1, orari GP Giappone: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheTerzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale è a Suzuka. Occorre fare ancora attenzione agli orari, con le terze libere che avranno inizio alle 3.30 italiane di stanotte. Qualifiche e gara ... sport.sky.it Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su SkyIn occasione delle gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women in programma domenica 29 marzo, negli stadi di Milano e Biella verrà letto un messaggio di sensibilizzazione. Attraverso un QR ... sport.sky.it Sky Sport - L' #Inter prepara la rivoluzione in tutti i reparti. Priorità a #Koné, che ha ricevuto una promessa x.com Il punto con cui Jannik SInner VINCE a Miami, completando il Sunshine Double: sconfitto Lehecka in due set dopo una battaglia durissima, caratterizzata dalle interruzioni per pioggia #SkySport #SkyTennis #Sinner #MiamiOpen - facebook.com facebook