Atletica | Europei e Mondiali indoor 2026 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sky Sport trasmetterà in diretta gli Europei e i Mondiali indoor di atletica del 2026, offrendo anche la possibilità di seguirli in streaming su NOW. La piattaforma ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione di questi eventi, ampliando così la propria copertura dedicata all’atletica leggera. Le competizioni si svolgeranno nel corso del 2026 e saranno visibili sugli canali e sulla piattaforma digitale di Sky Sport.

Sky Sport rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026: i campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto a Birmingham, nel Regno Unito, e i campionati Mondiali di Atletica Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia. Entrambi gli eventi saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW. La prima tappa sarà la 21ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo all’Arena Torun, in Polonia. Il programma prevede 27 discipline per tre giorni di gare che vedranno gli atleti confrontarsi nelle principali specialità dell’atletica al coperto: dalle prove di velocità agli ostacoli, dal mezzofondo ai salti e ai lanci, fino alle prove multiple e alle staffette. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Atletica: Europei e Mondiali indoor 2026 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW Articoli correlati Atletica 2026, Mondiali indoor Torun ed Europei Birmingham su Sky e NOWSky acquisisce i diritti di Mondiali indoor di Torun ed Europei di Birmingham 2026: attesi Furlani, Battocletti e Dosso. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW il World Baseball Classic 2026La grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky Sport e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce... Contenuti utili per approfondire Sky Sport Temi più discussi: Italia ai Mondiali di Atletica indoor 2026: i 26 convocati per Torun. Doualla da record; Italbasket, Zandalasini: 'Abbiamo superato tante delusioni, gli Europei 2025 la svolta'. Video; Basket, Zandalasini ci manda ai Mondiali: la tripla del +10; Chi sono le squadre in Europa che danno più spazio agli Under 19?. Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estateSky ha acquisito i diritti di due grandi appuntamenti di atletica leggera. Dal 20 al 22 marzo, in Polonia, i Mondiali Indoor: 27 discipline e una grande squadra azzurra formata da 26 atleti. Ad agosto ... sport.sky.it Atletica 2026, Mondiali indoor Torun ed Europei Birmingham su Sky e NOWSky acquisisce i diritti di Mondiali indoor di Torun ed Europei di Birmingham 2026attesi Furlani, Battocletti e Iapichino Sky rafforza la propria ... digital-news.it Stanislav Lobotka pronto al ritorno nella trasferta di Cagliari Massimo Ugolini a Sky Sport ha parlato del ritorno a disposizione dello slovacco e delle chance in grosso aumento di rivederlo a disposizione, almeno per la panchina, contro i sardi di Fabio Pisac - facebook.com facebook Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate #SkySport x.com