Sempre più spesso, bambine di sette o otto anni chiedono di poter usare prodotti di skincare, come sieri e creme. Questo fenomeno ha attirato l'attenzione, portando a riflettere sul crescente interesse delle giovani per il mondo della bellezza e della cura della pelle. La diffusione di questa tendenza tra i più piccoli solleva interrogativi sulla percezione della cura personale fin dalla tenera età.

" Mamma voglio fare skincare, mi compri il siero?". Questa frase non avrebbe nulla di strano se non fosse che a pronunciarla, sempre più spesso, è una bambina di sette o otto anni. E pensare che per me (ma come molte altre comuni Millennials) la cura del viso è stata sempre una faccenda sbrigativa: acqua e sapone al mattino, un velo di crema idratante e la protezione solare d'estate, per poi passare al make up, ma solo da una certa età in poi. Al massimo, ci si divertiva a pasticciare con i campioncini e le maschere trovati nei cassetti ogni tanto. Oggi, invece, i social ci restituiscono un’immagine quasi surreale: bimbe con ancora le finestrelle in bocca lasciate dai dentini da latte appena caduti che, con la sicurezza di una modella esperta, si spalmano maschere anti-età e sieri complessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il fenomeno preoccupante delle Sephora Kids. Se la skincare diventa il chiodo fisso fin da bambine

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