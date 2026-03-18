Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato per rinforzare la squadra in vista della stagione 2026-2027. Tra gli obiettivi principali c’è un trequartista valutato circa 35 milioni di euro, con il club rivale che cerca di anticipare la concorrenza. La società rossonera monitora attentamente le opportunità sia in Italia che all’estero, puntando a inserire elementi di qualità capaci di competere in Champions League.

Non c'è riposo per Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan: per loro il lavoro in vista del calciomercato estivo 2026 è già iniziato. Per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, infatti, serviranno giocatori di quantità e qualità. Il tutto per disputare al meglio la stagione che, con tutta probabilità, riporterà il Diavolo in Europa dopo un anno di assenza forzata. PROSSIMA SCHEDA Il Milan conta di poter operare 'a mani libere', o quasi, nel calciomercato che verrà. Un po' perché, con il ritorno nelle competizioni europee, potrà contare sui proventi UEFA (circa 50 milioni di euro). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: Tare prova a bruciare un top club

Articoli correlati

Calciomercato Milan, Tare vuole la rivelazione del top club della BundesligaCome avrete sicuramente notato, nonostante la sessione estiva di calciomercato - ufficialmente - sia distante ben quattro mesi, i dirigenti del Milan...

Calciomercato, il Milan sul trequartista re degli assist in Europa: un colpo ‘alla RedBird’ da 30 milioniPer il quotidiano torinese, il profilo individuato da diversi mesi in casa rossonera è quello di Konstantinos Karetsas, classe 2007, fantasista greco...

Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Milan

Temi più discussi: André strizza l'occhio al Diavolo: Andare al Milan sarebbe un sogno. Ma il Benfica tenta il sorpasso; Milan-Inter, proteste nerazzurre al termine del match: Chivu, Kolarov e Lautaro contro Doveri, ecco perché; In Inghilterra – Inter, occhi su una stella del City: possibile derby col Milan per il difensore; Milan, missione centravanti: dopo la Champions parte l’assalto al nuovo numero 9, identikit chiaro.

Per l'attacco il Milan segue anche Nicolas Jackson del Bayern MonacoPrima la certezza della qualificazione in Champions League, poi l'assalto al nuovo centravanti. Il Milan sta pianificando l'estate con un obiettivo preciso: acquistare una punta ... milannews.it

Gila Milan – Per il calciomercato estivo Allegri e Tare sono pronti a portare un nuovo assalto al difensore spagnoloGila Milan – Per il calciomercato estivo Allegri e Tare sono pronti a portare un nuovo assalto al difensore spagnolo Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan vuole a tutti i costi ... milannews24.com

#Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook

Calciomercato #Milan, spunta il nome di #Stanic: seguito dal vivo di recente #SempreMilan x.com