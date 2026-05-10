Calciomercato Juve iniziano le settimane della verità | da Alisson a Bernardo Silva bianconeri pronti a muoversi su più tavoli

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara alle settimane decisive di mercato, con diverse trattative in corso. Tra gli obiettivi principali ci sono il portiere e il centrocampista. La società sta valutando diverse possibilità, tra cui portare in squadra un estremo difensore e un centrocampista di qualità internazionale. Le trattative sono in corso e si aspettano aggiornamenti nelle prossime settimane. La finestra di mercato si avvicina e le decisioni definitive sono attese a breve.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: Alisson e Bernardo Silva rappresentano gli obiettivi prioritari della dirigenza per rinforzare la rosa. Le ultime. La  Juventus  vive le  settimane della verità, divisa tra fatiche sul  campo  e manovre di  mercato. Con solo due giornate al termine, l’obiettivo primario è blindare ufficialmente la  Champions League, traguardo vitale per sbloccare il budget necessario.  La dirigenza  sta accelerando per definire le prime operazioni strategiche in entrata. La prossima settimana è previsto un contatto con  Jorge Mendes, potente procuratore di  Bernardo Silva: il fantasista portoghese vuole trovare una nuova sistemazione prima dell’inizio del  Mondiale, evitando ogni distrazione internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve iniziano le settimane della verit224 da alisson a bernardo silva bianconeri pronti a muoversi su pi249 tavoli
© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, iniziano le settimane della verità: da Alisson a Bernardo Silva, bianconeri pronti a muoversi su più tavoli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato, da Alisson a Bernardo Silva: come sarà la Juve del futuro?

Calciomercato Juve: da Alisson a Bernardo Silva, il punto sulle trattative. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa e i nomi sul taccuino di Comolli sono diversi.

Argomenti più discussi: Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani; SportMediaset: Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti Video; Calciomercato Juventus – Trattative live per Angelo Stiller: colpo a sorpresa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web