Calciomercato Juve iniziano le settimane della verità | da Alisson a Bernardo Silva bianconeri pronti a muoversi su più tavoli

La Juventus si prepara alle settimane decisive di mercato, con diverse trattative in corso. Tra gli obiettivi principali ci sono il portiere e il centrocampista. La società sta valutando diverse possibilità, tra cui portare in squadra un estremo difensore e un centrocampista di qualità internazionale. Le trattative sono in corso e si aspettano aggiornamenti nelle prossime settimane. La finestra di mercato si avvicina e le decisioni definitive sono attese a breve.

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di Luca Fioretti Calciomercato Juve: Alisson e Bernardo Silva rappresentano gli obiettivi prioritari della dirigenza per rinforzare la rosa. Le ultime. La Juventus vive le settimane della verità, divisa tra fatiche sul campo e manovre di mercato. Con solo due giornate al termine, l’obiettivo primario è blindare ufficialmente la Champions League, traguardo vitale per sbloccare il budget necessario. La dirigenza sta accelerando per definire le prime operazioni strategiche in entrata. La prossima settimana è previsto un contatto con Jorge Mendes, potente procuratore di Bernardo Silva: il fantasista portoghese vuole trovare una nuova sistemazione prima dell’inizio del Mondiale, evitando ogni distrazione internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, iniziano le settimane della verità: da Alisson a Bernardo Silva, bianconeri pronti a muoversi su più tavoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato, da Alisson a Bernardo Silva: come sarà la Juve del futuro? Calciomercato Juve: da Alisson a Bernardo Silva, il punto sulle trattative. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa e i nomi sul taccuino di Comolli sono diversi. Argomenti più discussi: Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani; SportMediaset: Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti Video; Calciomercato Juventus – Trattative live per Angelo Stiller: colpo a sorpresa.