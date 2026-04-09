Nel corso della sessione di calciomercato, si registra un crescente ottimismo riguardo alla possibilità di portare in squadra un portiere di livello internazionale. La società sta inoltre lavorando per rinnovare il contratto di un allenatore, puntando a rafforzare il progetto sportivo e la qualificazione in Champions League. Seguiamo in tempo reale tutte le trattative, gli incontri e gli accordi raggiunti, senza perdere di vista le voci di mercato e le indiscrezioni più recenti.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: cresce l’ottimismo per Alisson, quali sono i campioni che il club vuole convincere col rinnovo di Spalletti e la Champions

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