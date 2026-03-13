Durante il calciomercato dell’Inter, si parla di possibili partenze di alcuni giocatori in vista dell’estate, mentre altri sono destinati a rimanere. Tra i nomi discussi ci sono quelli di Bastoni e di altri difensori, con alcune trattative ancora aperte. La squadra si prepara a una possibile rivoluzione nel reparto difensivo, tra uscite e conferme ufficiali.

Inter News 24 Calciomercato Inter – Tra chi potrebbe partire davanti a grandi offerte, chi resterà e chi invece saluterà. Possibile rivoluzione in difesa. La dirigenza dell’Inter nel corso del prossimo calciomercato estivo è chiamata ad intervenire in maniera importante sul reparto difensivo. Diverse le situazioni da definire, tra calciatori che potrebbero essere sacrificati per cifre importante, permanenze e addii sicuri. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport. Bastoni può partire? In quattro saluteranno salvo imprevisti. Da capire cosa succederà con Alessandro Bastoni, la società punta sul classe 1999, ma davanti ad una super offerta nessuno è incedibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Bastoni e gli altri: rivoluzione in difesa! Tra addii e certezze, cosa succederà in estate?

