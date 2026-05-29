Calciomercato Inter LIVE | Palestra colpo one shoot la Juve aumenta il pressing per Muharemovic

Notizia in breve

La Juventus ha aumentato il pressing per Muharemovic, mentre l'Inter ha concluso un colpo in una sola operazione. La trattativa tra le due squadre prosegue con incontri e indiscrezioni di mercato in tempo reale. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le mosse sembrano indirizzate verso una decisione imminente. Le trattative sono al centro dell’attenzione dei tifosi, con aggiornamenti continui sulle operazioni in corso.