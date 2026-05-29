Calciomercato Inter LIVE | Palestra colpo one shoot la Juve aumenta il pressing per Muharemovic
La Juventus ha aumentato il pressing per Muharemovic, mentre l'Inter ha concluso un colpo in una sola operazione. La trattativa tra le due squadre prosegue con incontri e indiscrezioni di mercato in tempo reale. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le mosse sembrano indirizzate verso una decisione imminente. Le trattative sono al centro dell’attenzione dei tifosi, con aggiornamenti continui sulle operazioni in corso.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 29 MAGGIO Palestra colpo grosso per l’Inter? Marotta valuta l’idea della grande spesa per portarlo in nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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