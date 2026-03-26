Calciomercato Inter LIVE | il Barcellona intensifica il pressing per Bastoni Oaktree punta a un grande colpo per l’estate

Il calciomercato dell'Inter è in fermento, con il Barcellona che ha aumentato le manifestazioni di interesse per un difensore. Nel frattempo, la società Oaktree sta pianificando un grande investimento per la prossima sessione di mercato estiva. Sul fronte delle trattative, si susseguono incontri e indiscrezioni su possibili trasferimenti e operazioni concluse.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 26 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona intensifica il pressing per Bastoni. Oaktree punta a un grande colpo per l’estate Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona intensifica il pressing per Bastoni, pronta la rivoluzione in difesadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario. Le news di calciomercato; Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Calciomercato – Manu Koné all’Inter: i dettagli dell’offerta nerazzurra; Altro passo falso dell'Inter: terza gara senza vittorie, è 1-1 con la Fiorentina. Milan a -6 e Napoli a -7. Calciomercato Inter, la cessione di Bastoni finanzia tre acquistiIl mercato dell'Inter ruota intorno a Bastoni. Niente scambi col Barcellona: la sua cessione finanzia gli acquisti di Kone, Vicario e un'ala ... interlive.it Calciomercato Inter, svolta improvvisa grazie a SalahIl mercato dell'Inter vive una svolta improvvisa grazie a Salah. Addio al Liverpool per l'Al Ittihad, che può così liberare Diaby per Chivu ... interlive.it #Inter, Calhanoglu: "Mi volevano #Juventus e Barcellona. Chivu dà un'opportunità a tutti, con Inzaghi era diverso" calciomercato.com/liste/inter-ca… x.com Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook