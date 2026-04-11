Muharemovic Juventus l’Inter aumenta il pressing sul difensore Le ultimissime sulla trattativa

L’Inter intensifica le proprie manovre per acquisire il difensore del Sassuolo, secondo quanto trapelato nelle ultime ore. La squadra nerazzurra avrebbe aumentato le offerte e i contatti con il club di provenienza del calciatore, mentre la Juventus resta in attesa di sviluppi. La trattativa resta in fase di definizione, con incontri e negoziati che proseguono tra le parti interessate.

di Angelo Ciarletta Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore del Sassuolo. Vediamo che cosa filtra sulla possibile trattativa. Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini a Tmw, il nome forte per la difesa dell’Inter in vista di giugno è quello di Tarik Muharemovic del Sassuolo, calciatore scuola Juve che piace anche ai bianconeri. MERCATO JUVE LIVE Il centrale, vera rivelazione stagionale in Emilia, ha attirato il pressing asfissiante del club milanese nelle ultime settimane. Tuttavia, il destino economico del calciatore bosniaco è legato a doppio filo a Torino. In caso di cessione, infatti, il Sassuolo dovrà versare il 50 per cento della cifra incassata alla Vecchia Signora, che mantiene una vantaggiosa clausola sulla futura rivendita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Muharemovic Juve, affare possibile in estate? Le parole di Carnevali confermano una cosa. Le ultimissime sul difensore bosniacodi Redazione JuventusNews24Muharemovic Juve, il difensore del Sassuolo resta nel mirino dei bianconeri. Leggi anche: Mateta alla Juventus, i bianconeri in pressing sul Crystal Palace. Il punto di Pedullà sulla trattativa