In vista della sessione di calciomercato, si vocifera di un interesse da parte di club inglesi per l’attaccante. Lois Openda, arrivato da poco nel campionato italiano, è stato finora considerato una delusione, sia per la Juventus che per altri team della Serie A, a causa delle sue prestazioni e del rapporto tra investimento e rendimento. La sua situazione potrebbe subire cambiamenti a breve.

Lois Openda è stata la più grande delusione della Juventus e probabilmente dell’intera Serie A 202526 considerando il rapporto qualitàprezzo. L’attaccante belga pesa 44 milioni di euro nelle casse bianconere, tra prestito oneroso e riscatto diventato obbligatorio lo scorso marzo. Ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni siglando due sole reti in maglia Juve ma soprattutto la scintilla con Spalletti non è mai scattata tanto che nelle ultime 8 partite è subentrato solamente due volte. La sua avventura a Torino pare già finita e la dirigenza valuta tutte le opzioni possibili per non ottenere alcuna minusvalenza. Interesse dalla Premier: sondaggio del Coventry di Lampard.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Openda?

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