Calciomercato Inter sirene blaugrana per Bastoni Pedullà svela lo scenario di mercato con il Barcellona

Il calciomercato dell'Inter si arricchisce di uno scenario legato al difensore Bastoni, soggetto a interessamenti da parte del Barcellona. Secondo quanto riferito da Pedullà, si stanno valutando le possibili mosse di mercato tra le due società, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme. La situazione rimane aperta e da seguire nelle prossime settimane.

Inter News 24 Calciomercato Inter, sirene blaugrana per Bastoni. Pedullà svela lo scenario di mercato che si può configurare con il Barcellona. Il nome di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter e della Nazionale italiana, torna al centro delle voci di mercato. A fare il punto sulla situazione è stato Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul proprio canale YouTube, analizzando l’interesse del Barcellona nei confronti del difensore nerazzurro. Bastoni Inter, la tentazione estera e il ruolo della volontà. Secondo Pedullà, molto dipenderà dalla volontà dello stesso giocatore, che potrebbe valutare un’esperienza lontano dall’Italia dopo diverse stagioni ad alto livello con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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