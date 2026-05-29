Il Real Madrid vuole riportare Nico Paz dal prestito, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola. Il tecnico José Mourinho avrebbe manifestato la volontà di riaccogliere il talento argentino, creando difficoltà al Como, che attualmente detiene il suo cartellino. La trattativa tra le parti potrebbe accelerare nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Paz, in prestito in un’altra squadra di Liga, è al centro di un interesse che coinvolge anche altri club.

Il futuro di Nico Paz accende il mercato. Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Spagna, il neo tecnico del Real José Mourinho vorrebbe riportare subito il talento argentino al Real Madrid, complicando i piani del Como. Il calciomercato estivo si infiamma. Nelle ultime ore al centro degli intrecci di mercato di Real e Como è finto Nico Paz. Il trequartista argentino, che ha incantato l’Italia con la maglia dei lariani, potrebbe far ritorno in Liga. Nonostante l’ultima esaltante stagione sulle rive del lago, ed il desiderio espresso dal giocatore di rimanere un altro anno in Lombardia sotto la guida di Cesc Fàbregas, il suo futuro potrebbe non essere in Serie A. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Calciomercato: affondo per Nico Paz, l’annuncio di Suwarso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Como, il piano di Suwarso: futuro Nico Paz e nuovo stadioA Como, si discute del piano di Suwarso riguardo al futuro del club, con particolare attenzione alle possibili mosse per il mercato e alla...

Suwarso su Nico Paz: «Tutti sanno del diritto di recompra del Real. Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva»Suwarso ha commentato Nico Paz affermando che tutti sono a conoscenza del diritto di recompra del Real Madrid.

Temi più discussi: Calciomercato, Inter su Nico Paz: cifre, formule e… Mourinho; Inter, Mourinho ti complica Nico Paz. Marotta e Ausilio puntano Palestra; Como in Champions League, ora Nico Paz può restare? Le ultime; Giallo Nico Paz, Fabregas attacca Zanetti e provoca: Non andrà all'Inter. Cosa succede tra Real e Como.

Inter, cambia tutto per Nico Paz? L’argentino ha espresso la sua volontà!Possibile colpo di scena per Nico Paz. Il talento argentino ha espresso apertamente la sua volontà: ora è tutto nelle mani del Real Madrid! spaziointer.it

Inter (e Como) KO: addio Nico Paz! Arrivano conferme dalla SpagnaNico Paz è destinato a lasciare l'Italia e la Serie A nel mercato estivo: niente da fare per l'Inter e il Como ... calciomercato.it