Le quote per la qualificazione dell’Italia ai Mondiali sono cambiate radicalmente nelle ultime ore. Da una scommessa a 50,00, ora si è scesi a 5,00 nella lavagna di Sisal. La variazione è stata determinata dall’inserimento di una bandiera italiana, che ha riacceso le speranze di una possibile ripescaggio della nazionale nel torneo mondiale.

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - È bastata una bandiera italiana a riaccendere le speranze di tornare a tifare la Nazionale ai prossimi Mondiali. È successo a Seattle, città che ospiterà quattro partite nella fase a gironi, tra cui due del gruppo G composto da Egitto, Belgio, Nuova Zelanda e Iran, quando, durante un evento in città, la bandiera della nazionale iraniana è stata sostituita con quella italiana. Un fatto che ha alimentato le voci di una possibile esclusione dell'Iran dal Mondiale con conseguente ripescaggio degli Azzurri, tanto che gli esperti Sisal hanno abbassato drasticamente la quota su questa eventualità. Se fino a qualche giorno fa, infatti, l'ipotesi era a 50,00, oggi l'idea di vedere l'Italia al Mondiale al posto dell'Iran è diventata più concreta, e vale 5,00.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calcio, quote, Italia ripescata ai Mondiali da 50,00 a 5,00 in lavagna Sisal

Notizie correlate

Leggi anche: Calcio, Sisal: Mancini ct in lavagna a 3,00, Conte a 5,00

Italia ripescata ai Mondiali, Iran ‘sfotte’: “Trump non capisce di calcio”(Adnkronos) – L'Iran 'sfotte' l'Italia sull'ipotesi ripescaggio ai prossimi Mondiali.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Crolla la quota del ripescaggio dell'Italia ai Mondiali: i bookmakers alzano le chance di 10 volte; Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. Trump: Non ci penso più di tanto. VOTA il sondaggio; Crolla vertiginosamente la quota di ripescaggio dell'Italia al Mondiale: paga dieci volte di meno la posta; Zampolli rilancia l’ipotesi ripescaggio per l’Italia: Ha più del 50% di possibilità di andare al Mondiale.

Crolla la quota del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: i bookmakers alzano le chance di 10 volteCrollo vertiginoso della quota dell'Italia ripescata ai Mondiali: cosa sta succedendo, perché tutti i bookmakers hanno alzato addirittura di 10 volte ... fanpage.it

Italia ripescata ai Mondiali, la notizia è appena arrivata: un segnale chiarissimoIl panorama calcistico internazionale è scosso da una notizia che sta alimentando le speranze, forse illusorie ma comunque concrete a livello mediatico, di ... thesocialpost.it

+++MONDIALI SENIORES: STORICO DOPPIO ARGENTO. LE NAZIONALI OVER 50 E OVER 65 SUPERATE SOLO DA USA E GERMANIA+++ Grandi imprese dei nostri portacolori ai Mondiali Seniores: entrambe le nostre nazionali hanno conquistato la meda - facebook.com facebook