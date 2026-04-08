Diretta gol Champions League LIVE | Psg avanti contro il Liverpool 0-0 Barcellona Atletico Madrid

Nella notte si sono disputate le prime partite dei quarti di finale di Champions League, con il Psg in vantaggio contro il Liverpool e il punteggio fermo sullo 0-0 tra Barcellona e Atletico Madrid. La cronaca degli incontri è stata aggiornata in tempo reale da vari siti sportivi, che hanno fornito sintesi, tabellini e dettagli sui gol segnati. La diretta gol permette di seguire tutte le azioni più importanti delle partite in corso.

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