Il club partenopeo monitora diversi giocatori provenienti dalla Serie B e da altri campionati europei, con particolare attenzione a un profilo portoghese. La società sta valutando le opportunità di mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, senza annunciare ufficialmente trattative in corso. La concorrenza di club portoghesi si manifesta come uno degli aspetti da considerare nel processo di scelta.

Il Napoli continua a tenere d’occhio vari profili interessanti per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Il tutto, però, dovrà avvenire cercando di ringiovanire la rosa e alleggerire il peso economico della rosa. Ebbene, Issa Doumbia del Venezia potrebbe corrispondere al profilo ideale per quest’esigenza, seppur però la concorrenza sia molto folta e il colpo tutt’altro che semplice. Dal Portogallo, Napoli su Doumbia: c’è anche lo Sporting. Il quotidiano portoghese Record ha rivelato un’interessante pista di mercato riguardante il mercato italiano: il Napoli, stando a quanto sostenuto, è interessato a Issa Doumbia, centrocampista italiano di proprietà del Venezia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dalla Serie B al Napoli: Manna osserva, concorrenza portoghese

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