Il mercato del Napoli si muove e la dirigenza ha iniziato a fare i primi passi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In particolare, l’attenzione si concentra sul reparto difensivo, con l’obiettivo di intervenire con acquisti mirati. Tra i nomi sul tavolo ci sono alcuni giocatori di Serie A, e le trattative sono in fase iniziale.

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato. La dirigenza azzurra ha messo nel mirino il reparto difensivo, dove potrebbero arrivare gli interventi più significativi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i profili osservati con maggiore attenzione c’è quello del giovane difensore del Lecce Tiago Gabriel, classe 2004, che si è messo in luce in questa stagione attirando l’attenzione di diversi club importanti. Non è una semplice indiscrezione di mercato: il quotidiano Il Mattino ha confermato che i contatti tra le parti sono già avviati e il Lecce non nasconde la trattativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna accelera per il difensore: si punta un nome in Serie A

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