Il presidente del Torino ha commentato il derby contro la Juventus, affermando che la squadra ha avuto occasioni per vincere e che il risultato lo lascia soddisfatto. Ha evidenziato la reazione positiva dei giocatori durante la partita disputata a Dogliani.

di Luca Fioretti Il presidente granata esalta la reazione della squadra a Dogliani: le sue dichiarazioni dopo il l’ultimissimo Derby della Mole. Il campionato della Juventus si è chiuso con il deludente pareggio per 2-2 nel derby contro il Torino, un match che ha messo a nudo tutte le fragilità della formazione di Luciano Spalletti. Avanti di due reti, i bianconeri si sono fatti incredibilmente rimontare nel finale del secondo tempo, archiviando l’annata calcistica tra i fischi e i rimpianti della tifoseria. Al contrario, la sponda granata festeggia l’assoluta imbattibilità nelle due stracittadine stagionali, confermando una compattezza e un carattere encomiabili che lasciano invece la Continassa nel pieno di un fitto polverone di interrogativi in vista del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cairo torna su Torino Juve: «Abbiamo avuto anche occasioni per vincerla, un derby che mi lascia contento»

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