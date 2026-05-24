Telecronaca Torino Juve | chi commenta il derby della Mole su Dazn e su Sky
Il derby della Mole tra Torino e Juventus sarà trasmesso su Dazn e Sky, con diversi commentatori. Su Dazn, la telecronaca sarà affidata a un commentatore noto, mentre su Sky la voce sarà di un altro cronista. La partita sarà visibile in diretta su entrambe le piattaforme, con copertura pre e post gara. Entrambe le emittenti offriranno analisi e interviste durante la trasmissione.
. La straccitadina sarà trasmessa in co-esclusiva. La tanto attesa sfida tra Torino e Juventus sarà coperta a livello televisivo e digitale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, accessibile comodamente scaricando la app ufficiale sulle moderne smart tv compatibili, oppure utilizzando le console di gioco, il TIMVISION Box e pratici dispositivi esterni come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il derby sarà inoltre visibile in diretta sui canali satellitari di Sky, sintonizzandosi su Sky Sport Calcio, sul canale dedicato Sky Sport 4K per la massima risoluzione in alta definizione e su Sky Sport al numero 252. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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