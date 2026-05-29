Il presidente del Torino ha dichiarato che il tecnico della squadra deve far giocare bene i giovani e favorirne la crescita. Al Festival della Tv di Dogliani, ha aggiunto che la società sta valutando la situazione e prenderà una decisione entro una settimana. Non sono state fornite ulteriori indicazioni sui possibili candidati o sui criteri di scelta. La società sta monitorando la situazione senza comunicare dettagli specifici sulle tempistiche.

Le tempistiche sì, ma soprattutto il profilo. Da Dogliani emerge l’identikit del prossimo allenatore del Toro: “Mi piacerebbe un allenatore che abbia delle qualità per sviluppare i giovani e per fare un bel gioco”, racconta il presidente, Urbano Cairo, dal palco del Festival della Tv, mentre dialoga con il giornalista Mario Giordano. Non ci sarà da attendere molto, perché “lo decideremo nel giro di una settimana – prosegue -, scegliere l’allenatore è fondamentale in tutte le squadre ma lo è ancora di più al Toro”. Da quando, domenica con il derby, si è concluso il campionato in società è cominciata la fase delle riflessioni. E delle consultazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo: "Il tecnico del Torino? Deve far giocare bene e crescere i giovani"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cairo duro dopo il Parma e futuro del Torino: parliamone

Notizie e thread social correlati

Rebuild 2026, ass. Mazzoleni: "Torino deve crescere senza diventare una città espulsiva"A Riva del Garda, un rappresentante dell’associazione ha partecipato a Rebuild 2026, manifestazione dedicata al settore edile e alla gestione urbana.

Torino fischiato a Superga, contestazione alla squadra nel ricordo del Grande Torino: assente CairoDurante la cerimonia commemorativa a Superga, in occasione del 77° anniversario della tragedia del Grande Torino, si sono registrati fischi rivolti...

Temi più discussi: Ultimo weekend di Coppa del Mondo con 48 azzurri in pedana: la spada femminile a Saint Maur e maschile a Berna, sciabolatori di scena al Cairo e sciabolatrici a Lima; Oggi inizia Il 7° Trofeo Memorial Mamma Cairo; D'Aversa saluta, Ma non è un addio. E Cairo che fa? Tutte le mosse per la panchina del Toro; Torino, parla Cairo: D'Aversa? Abbiamo anche altre nomi. Vendita? Non escludo...

CAIRO Non c'è bisogno di aggiungere altro nel titolo (poteva starci bene Inchino) Diamo la parola al sempre schivo Presidente, che come al solito dice cose credibili, mai banali e ripetitive Il suo Toro avrà addirittura una filosofia di calcio. E' un gran bel Presi x.com

Hai filtrato prima a causa del GPA? reddit

Cairo: Tempi maturi per il nuovo tecnico del Toro. Se sarà Vanoli? Non parlo dei tesseratiAnche Urbano Cairo, presidente del Torino, è presente al ritorno della finale playoff di Serie C fra Carrarese e Vicenza. Queste le sue dichiarazioni, anche in ottica granata: Sono venuto perché ero ... tuttomercatoweb.com

Torino, Cairo coccola Juric: Aperto un nuovo ciclo. L'obiettivo è blindare il tecnicoBlindare Ivan Juric, è questa la prossima missione di Urbano Cairo. Il mister mi piace da morire, ha un bel caratterino ma è davvero bravo bravo – le parole del presidente granata – e mi ricorda ... tuttomercatoweb.com