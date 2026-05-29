Cairese missione riscatto | arriva Buttu per la nuova guida tecnica
E' stato annunciato l'ingaggio di un nuovo allenatore per la squadra, con un accordo ufficiale firmato nelle ultime ore. Il tecnico, originario della provincia di Inga, sostituisce l’allenatore precedente e inizierà subito a lavorare con il team. La sua nomina segue una serie di risultati negativi e mira a cambiare rotta. La società ha comunicato di puntare sulla sua esperienza per invertire la tendenza e rafforzare il gruppo.
? Domande chiave Chi è il tecnico ingauno scelto per guidare la ricostruzione?. Come intende Buttu trasformare la caduta in una forza motrice?. Quali saranno le prime mosse per ricostruire la rosa gialloblù?. Perché la scelta di Buttu definisce l'identità tecnica della squadra?.? In Breve L'accordo tra club e tecnico ingaun segue la recente retrocessione dalla Serie D.. Il nuovo ciclo mira a ricostruire la competitività sportiva a Cairo Montenotte.. Buttu lavorerà nelle prossime settimane per definire il gruppo di lavoro.. Pietro Buttu assume la guida tecnica della Cairese 1919 a Cairo Montenotte, dopo che l’accordo tra le parti ha ricevuto il definitivo sigillo ufficiale pochi istanti fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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