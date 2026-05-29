Cairese missione riscatto | arriva Buttu per la nuova guida tecnica

Notizia in breve

E' stato annunciato l'ingaggio di un nuovo allenatore per la squadra, con un accordo ufficiale firmato nelle ultime ore. Il tecnico, originario della provincia di Inga, sostituisce l’allenatore precedente e inizierà subito a lavorare con il team. La sua nomina segue una serie di risultati negativi e mira a cambiare rotta. La società ha comunicato di puntare sulla sua esperienza per invertire la tendenza e rafforzare il gruppo.