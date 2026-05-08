L’Atletico Maremma cambia la guida tecnica Arriva Miraldo Sabatini

Dopo la conclusione della stagione di Promozione e l’eliminazione al primo turno dei playoff del girone B, l’Atletico Maremma ha annunciato un cambio sulla panchina. La società ha deciso di sostituire l’allenatore Fabio Lorenzini, optando per il ritorno di Miraldo Sabatini, che fino all’anno scorso ricopriva il ruolo di vice. La scelta si inserisce nel processo di rinnovamento del club per la prossima stagione.

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L’ Atletico Maremma cambia guida tecnica. Conclusa la stagione di Promozione, con l’eliminazione al primo round playoff del girone B, la società rossoverde ha deciso di cambiare allenatore, salutando Fabio Lorenzini e scegliendo il suo vice fino all’anno scorso, Miraldo Sabatini (foto). "Grazie per questi cinque anni passati insieme, per aver sposato il nostro progetto e per averlo portato avanti nel miglior modo possibile, anche nei momenti in cui qualcosa vacillava – si legge nella nota della società. Grazie per la tua dedizione, per ciò che hai insegnato ai ragazzi, per la passione e per quella grinta che non è mai mancata, nemmeno nelle giornate più difficili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Atletico Maremma cambia la guida tecnica. Arriva Miraldo Sabatini Notizie correlate Rangers Qualiano, cambia la guida tecnica: arriva mister Ivan De MicheleUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Promozione. Atletico Maremma, la Coppa è amara Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’Atletico Maremma cambia la guida tecnica. Arriva Miraldo Sabatini; Promozione B. L'Atletico Maremma ha un nuovo allenatore!; L’Atletico Maremma è sprezzante su punizione; Promozione, uno sguardo sul futuro. L’Atletico Maremma cambia la guida tecnica. Arriva Miraldo SabatiniL’Atletico Maremma cambia guida tecnica. Conclusa la stagione di Promozione, con l’eliminazione al primo round playoff del girone B, ... lanazione.it Fabio Lorenzini: Grazie Atletico Maremma per i cinque anni insiemeCondividi i nostri contenutiGrosseto – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del tecnico Fabio Lorenzini dopo che le strade con l’Atletico Maremma si sono separate. Stamattina,dopo aver incontrato l ... grossetosport.com Miraldo Sabatini è il nuovo allenatore dell'A.S.D Atletico Maremma facebook