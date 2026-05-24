Novità per la Querzoli Volley Forlì | Patrick Bandini è la nuova guida tecnica
La Querzoli Volley Forlì ha annunciato l’ingaggio di Patrick Bandini come nuovo allenatore della prima squadra maschile di serie B. Il tecnico ravennate prende il posto precedente e guida ora il team nella prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente la scelta senza ulteriori dettagli. Bandini si presenta con un ruolo di rilievo nel progetto sportivo per il campionato in arrivo.
La Querzoli Volley Forlì inaugura la programmazione per la prossima stagione con l’ingaggio del giovane tecnico ravennate Patrick Bandini come nuovo capo allenatore della prima squadra maschile di serie B. Patrick Bandini vanta un curriculum di assoluto prestigio, maturando importanti esperienze. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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