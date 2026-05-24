Novità per la Querzoli Volley Forlì | Patrick Bandini è la nuova guida tecnica

Notizia in breve

La Querzoli Volley Forlì ha annunciato l’ingaggio di Patrick Bandini come nuovo allenatore della prima squadra maschile di serie B. Il tecnico ravennate prende il posto precedente e guida ora il team nella prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente la scelta senza ulteriori dettagli. Bandini si presenta con un ruolo di rilievo nel progetto sportivo per il campionato in arrivo.