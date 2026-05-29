Una contraddizione evidente emerge sulla decisione di chiudere via Mustilli. È quanto afferma un rappresentante del Pd di Benevento in una nota stampa. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sulle alternative proposte, ma si evidenzia una discrepanza rispetto alle decisioni prese. La comunicazione è stata pubblicata come nota ufficiale, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Paolo Caggiano, Pd Benevento. “Sulla chiusura di via Mustilli emerge una contraddizione evidente: il transito dei mezzi pubblici è vietato per motivi di sicurezza, ma il passaggio pedonale è consentito. Se l’area è ritenuta insicura per gli autobus, come può essere considerata sicura per i pedoni? È una domanda semplice, legittima ma fondamentale, che investe direttamente la responsabilità di chi governa questa città. Quasi due settimane fa il Sindaco aveva emanato un’ordinanza per chiudere al traffico la strada. In quei giorni si era reso necessario, infatti, un intervento urgente dei Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Municipale, per la messa in sicurezza di alcuni arbusti che presentavano evidenti criticità di stabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caggiano (Pd): “Sulla chiusura di via Mustilli emerge una contraddizione evidente”

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