Chiusura via Mustilli consiglieri Pd | Ennesimo calvario per residenti studenti e pendolari

La chiusura temporanea di via Mustilli ha causato disagi a residenti, studenti e pendolari che vivono e lavorano nella zona. La misura, annunciata come provvedimento temporaneo, si protrae ormai da diverso tempo e sta provocando difficoltà negli spostamenti quotidiani. I consiglieri del Partito Democratico hanno commentato la situazione definendola un ulteriore problema che si aggiunge alle difficoltà già presenti. La chiusura ha portato a modifiche ai percorsi abituali e a un aumento del traffico nelle vie limitrofe.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Quella che doveva essere una misura temporanea si è trasformata nell’ennesimo calvario quotidiano per residenti, studenti e pendolari”. Così i consiglieri del Partito Democratico di Benevento Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese e Marialetizia Varricchio commentano la chiusura di via Mustilli, che, dopo la caduta di un albero, perdura da una settimana. “La disposizione di chiusura, emanata dal Sindaco, ha un impatto negativo sul traffico, soprattutto all’ingresso e all’uscita delle scuole. Le condizioni per chi usufruisce del trasporto pubblico hanno superato poi il limite della decenza, uno spettacolo indecoroso che non si può tollerare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusura via Mustilli, consiglieri Pd: “Ennesimo calvario per residenti, studenti e pendolari” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Umbria, nota a Salvini: pendolari verso Roma in un calvario ferroviario? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi cantieri PNRR la mobilità tra Terni e Foligno? Perché la Regione minaccia di bloccare i treni regionali... Statale 554 paralizzata: il calvario dei pendolari verso Cagliari? Cosa sapere Alessandro Sorgia presenta interrogazione in Consiglio Regionale sul blocco della Statale 554.