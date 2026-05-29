La Champions si avvicina al suo atto finale. Ecco come Cafu, campione brasiliano, analizza la partita e il suo possibile esito: "Vitinha potrebbe deciderla, anche se bisogna vedere come arriva. La difesa dell'Arsenal è più solida di quella del Psg". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cafu: "La finale di Champions? Ecco chi deciderà la partita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AFCON 2025: Morocco vs Senegal FINAL | Nigeria OUT on penalties

Notizie e thread social correlati

Llorente: “All’Italia uno come Allegri servirebbe. Milan-Juventus? Ecco chi la deciderà”In vista del big match tra Milan e Juventus, Tuttosport ha intervistato una figura vicina al mondo del calcio che ha espresso un parere sul possibile...

Cafu: "Il Milan ce la fa: va in Champions e Allegri resta. Spero vada anche la Roma"Un ex giocatore del Milan ha commentato la qualificazione della squadra alla Champions League, affermando che Allegri rimarrà in panchina e sperando...

Temi più discussi: I tifosi raggiungono il UEFA Champions Festival dopo l'annuncio del programma del Torneo delle Leggende; Cervia Utd a Milano Marittima: 120 ospiti, Cafu dal Brasile e il nuovo progetto; Quanti del Milan giocherebbero in Arsenal e PSG? Cafu: Tutti, sono bravi giocatori; ESCLUSIVA MN - Cafù: Quanti giocatori del Milan giocherebbero in PSG o Arsenal? Tutti! Non sono scarsi perché non sono andati in Champions.

(NL) Ruud Gullit parla di Mlan e della finale di Coppa Europa 1989 reddit

Cafù: Giocherei nella difesa dell'Arsenal, Vitinha sarà decisivo. Ancelotti? Mi aspetto...Sorride, Cafu, come quando con le sue irresistibili progressioni sulla destra mandava in crisi le difese di mezzo mondo. Adesso sorride quando rivede il trofeo della Champions League, vinto col Milan ... gazzetta.it

Quanti del Milan giocherebbero in Arsenal e PSG? Cafu: Tutti, sono bravi giocatoriNon sono io cosa è giusto o no per il Milan. C'è una staff che decide cosa fare, ma da tifoso del Milan cercherà di tifare per vedere il Milan sempre più forte: così la leggenda del Milan, Marcos Ca ... tuttomercatoweb.com