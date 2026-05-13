Un ex giocatore del Milan ha commentato la qualificazione della squadra alla Champions League, affermando che Allegri rimarrà in panchina e sperando che anche la Roma riesca a ottenere il risultato desiderato. Ha poi osservato che, secondo lui, la crisi di alcune squadre è più un calo normale piuttosto che un vero problema. Infine, ha parlato di un centrocampista di alto livello, affermando che lo farebbe giocare anche senza vedere, se fosse disponibile.

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E nel Milan di oggi, con la qualificazione Champions appesa a un filo a due giornate dalla fine, quanto avrebbe fatto comodo un leader di tante battaglie come Marcos Cafu, uno che Paolo Maldini chiamava “Capitano”, considerandolo un pari grado quando entrambi vestivano la maglia rossonera. "Sono convinto che nelle due gare decisive rivedremo il Milan che abbiamo conosciuto nella prima parte della stagione", anticipa l’ex terzino brasiliano, visto in Italia anche alla Roma. Sono giorni complicati per il Diavolo, reduce da 7 punti nelle ultime 8 giornate, scavalcato dalla Juventus e raggiunto dalla Roma al quarto posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cafu: "Il Milan ce la fa: va in Champions e Allegri resta. Spero vada anche la Roma"

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