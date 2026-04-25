In vista del big match tra Milan e Juventus, Tuttosport ha intervistato una figura vicina al mondo del calcio che ha espresso un parere sul possibile impatto di un allenatore come Allegri in Italia. La partita, in programma domani, attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che aspettano di vedere come si svilupperanno le strategie in campo. L’intervista si concentra su chi potrebbe avere un ruolo decisivo nel risultato finale.

L'ex calciatore, naturalmente, ha voluto parlare della sfida tra le due formazioni, facendo riferimento anche agli incontri del passato, ma non è tutto. Llorente ha voluto parlare anche del mercato, soffermandosi su Bernardo Silva e Goretzka, per poi spostarsi anche sulla questione Lewandowski, calciatore che Milan e Juventus stanno seguendo. Ecco, di seguito, le sue parole: "Era un’altra Juve ed era un altro Milan, naturalmente. L’anno in cui con Tevez ho deciso Milan-Juve eravamo fortissimi, ma soprattutto affamati. Dovevamo scrivere la storia, ce lo imponeva Conte. Dopo che avevamo vinto il campionato dovevamo giocare contro l’Atalanta in casa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Llorente: “All’Italia uno come Allegri servirebbe. Milan-Juventus? Ecco chi la deciderà”

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