Venerdì mattina, un peschereccio ha recuperato un cadavere nelle acque di Tavolara. Si sospetta che possa trattarsi di uno dei fratelli scomparsi a Pasqua. La salma è stata portata a riva per ulteriori accertamenti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sull’identità della persona. Le autorità stanno indagando per verificare se si tratti di una delle persone scomparse.

Un cadavere è stato recuperato venerdì mattina nelle acque dell’ isola di Tavolara da un peschereccio impegnato nella pesca a strascico. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi di uno dei fratelli Deiana, Lorenzo e Giuseppe, i due giovani di Olbia scomparsi nel Golfo di Olbia la mattina di Pasqua dello scorso anno durante una battuta di pesca sportiva. L’allarme è stato lanciato dall’equipaggio dell’imbarcazione dopo il recupero dei resti nelle reti. Il corpo è stato trasportato nel porto di Golfo Aranci, dove sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e il magistrato del Tribunale di Tempio Pausania. Sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire con certezza l’identità della persona recuperata in mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cadavere recuperato al largo di Tavolara: potrebbe essere uno dei fratelli Deiana scomparsi a Pasqua

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