Cacciari critica la gestione di Sinner | Non puo’ fare sei tornei di fila tirando la corda così Doveva ritirarsi subito anche il suo staff avrebbe…
Cacciari ha criticato la programmazione di Sinner, affermando che non può partecipare a sei tornei consecutivi senza pause. Secondo l'ex calciatore, il tennista avrebbe dovuto ritirarsi subito, anche il suo staff avrebbe dovuto consigliarlo. La dichiarazione è stata rilasciata durante una trasmissione radiofonica, dove si è discusso delle modalità di gestione degli impegni agonistici del giocatore.
Intervenuto ai microfoni di “Rai Radio 1“, nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora”, il filosofo Massimo Cacciari ha commentato l’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros per mano dell’argentino Juan Manuel Cerúndolo, soffermandosi anche sulla scelta del numero uno azzurro di non ritirarsi immediatamente dopo il malore accusato in campo.. L'articolo Cacciari critica la gestione di Sinner: “Non puo’ fare sei tornei di fila tirando la corda così. Doveva ritirarsi subito, anche il suo staff avrebbe.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Niente impresa, Sinner si arrende al re Nadal. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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