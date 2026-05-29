Cacciari critica la gestione di Sinner | Non puo’ fare sei tornei di fila tirando la corda così Doveva ritirarsi subito anche il suo staff avrebbe…

Notizia in breve

Cacciari ha criticato la programmazione di Sinner, affermando che non può partecipare a sei tornei consecutivi senza pause. Secondo l'ex calciatore, il tennista avrebbe dovuto ritirarsi subito, anche il suo staff avrebbe dovuto consigliarlo. La dichiarazione è stata rilasciata durante una trasmissione radiofonica, dove si è discusso delle modalità di gestione degli impegni agonistici del giocatore.