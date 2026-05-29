Busta paga da maggio compare un nuovo codice | cosa significa e perché è importante controllarlo

Da maggio 2026, le buste paga dei lavoratori dipendenti italiani mostrano un nuovo codice, il CCNL, che prima non era presente. Questa modifica rende più visibile il contratto collettivo nazionale applicato, contribuendo a chiarire le condizioni contrattuali. La novità riguarda milioni di lavoratori e mira a migliorare la trasparenza del rapporto di lavoro, inserendo un elemento che prima non era obbligatorio.

Arriva l’obbligo del codice CCNL: ecco cosa cambia per milioni di lavoratori. Da maggio 2026 le buste paga dei lavoratori dipendenti italiani presentano una novità destinata ad avere un impatto importante sulla trasparenza del rapporto di lavoro. È infatti diventato obbligatorio indicare il codice alfanumerico unico del CCNL, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dal datore di lavoro. La misura è stata introdotta dal Governo attraverso il Decreto Primo Maggio e punta a garantire una maggiore tutela dei lavoratori, consentendo di verificare con più facilità se il trattamento economico e normativo ricevuto corrisponda realmente a quello previsto dal contratto di riferimento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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