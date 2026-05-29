Busta paga attenzione al nuovo codice obbligatorio | ecco cosa controllare per evitare sorprese

A partire da maggio 2026, la normativa richiede modifiche alla composizione della busta paga degli italiani. La funzione principale rimane quella di dettagliare stipendio, trattenute, contributi e diritti maturati, ma si aggiungono nuove voci di informazione obbligatorie. È importante verificare che i documenti rispecchino correttamente le voci richieste dalla nuova normativa per evitare eventuali errori o incongruenze. La modifica riguarda esclusivamente il contenuto informativo, senza alterare i dati di base già presenti.

Da maggio 2026 la busta paga degli italiani cambia volto. Non nella sua funzione principale, che resta quella di raccontare nero su bianco stipendio, trattenute, contributi e diritti maturati, ma nella quantità di informazioni che dovrà contenere. Con l’entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, diventa infatti obbligatorio indicare nel cedolino il codice alfanumerico unico del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al dipendente. Una sigla in più, apparentemente tecnica, che però può fare molta differenza. Perché quel codice serve a identificare in modo preciso quale contratto regola il rapporto di lavoro, quali minimi salariali devono essere rispettati, quali tutele spettano al dipendente e quale inquadramento è stato applicato dall’azienda. 🔗 Leggi su Panorama.it

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