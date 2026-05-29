Buonanotte adesso nonno va via la storia del 91enne che ogni giorno cura le tombe dei bambini a Campobasso

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 91 anni si dedica quotidianamente alla manutenzione delle tombe di bambini mai nati in un cimitero di Campobasso. Dopo aver lavorato come dipendente comunale, da oltre 26 anni svolge questa attività come volontario. Ricorda di dire “Buonanotte, adesso nonno va via” ai defunti e si prende cura delle tombe con costanza. Presto riceverà un’altra onorificenza dal Comune di Campobasso per il suo impegno.

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Prima come dipendente comunale e da 26 anni come volontario, il signor Giannino si prende cura delle tombe dei bambini mai nati: "Per lui è una missione, presto un'altra onorificenza dal Comune di Campobasso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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