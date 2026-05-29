Buonanotte adesso nonno va via la storia del 91enne che ogni giorno cura le tombe dei bambini a Campobasso
Un uomo di 91 anni si dedica quotidianamente alla manutenzione delle tombe di bambini mai nati in un cimitero di Campobasso. Dopo aver lavorato come dipendente comunale, da oltre 26 anni svolge questa attività come volontario. Ricorda di dire “Buonanotte, adesso nonno va via” ai defunti e si prende cura delle tombe con costanza. Presto riceverà un’altra onorificenza dal Comune di Campobasso per il suo impegno.
Prima come dipendente comunale e da 26 anni come volontario, il signor Giannino si prende cura delle tombe dei bambini mai nati: "Per lui è una missione, presto un'altra onorificenza dal Comune di Campobasso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
i sealed the demon lord for them, but they betrayed me! time to take back my ancient power.
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