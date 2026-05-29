Buonanotte adesso nonno va via la storia del 91enne che ogni giorno cura le tombe dei bambini a Campobasso

Prima come dipendente comunale e da 26 anni come volontario, il signor Giannino si prende cura delle tombe dei bambini mai nati: "Per lui è una missione, presto un'altra onorificenza dal Comune di Campobasso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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