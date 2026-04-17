Paola Albini, presidente della Fondazione, rappresenta l'organizzazione che ricorda il contributo del suo nonno, uno dei principali protagonisti del razionalismo italiano. La cerimonia si svolge in occasione dei settant’anni di un evento legato a questa corrente artistica. La figura di Franco Albini, figura chiave del movimento, viene celebrata attraverso questa iniziativa. La manifestazione si svolge a Milano, coinvolgendo diverse personalità del settore.

Milano – Paola Albini è la presidente della Fondazione che celebra il nonno, il grande maestro, figura chiave del razionalismo italiano, Franco Albini. La Fondazione Albini, in via Saffi 27, sempre di più si apre alla città, per le visite, ma anche per eventi speciali come la notte bianca degli archivi, durante la design week. La Fondazione è il tempio delle icone di Albini, in queste settimane celebra ’Milano Cortina Andata e Ritorno: 1956-2026’, mostra allestita all’interno della nuova sede e dedicata all’allestimento urbano progettato da Albini, Helg e Steiner per le Olimpiadi di Cortina del ’56 (sino al 30 giugno 2026). Paola Albini nella sede della Fondazione (prenotazione obbligatoria per le visite, info sul sito) racconta che ogni pezzo ha la sua storia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paola Albini, la presidente della Fondazione che celebra il nonno del razionalismo italiano: protagonista dei 70 anni del Giorno

Notizie correlate

I 70 anni del Giorno in mostra a Milano: da Gadda a Pasolini, Pivano e Arbasino, le firme che hanno fatto la storiaMilano – Il 21 aprile 2026 il quotidiano “Il Giorno” compie 70 anni e racconta la sua storia.

Da Kenney a Gamba, la reunion del Simmenthal anni 70: la Band of Brothers del basket italianoNell’Olimpia che questa domenica celebra i 90 compiuti nel gennaio scorso, aspettando di riaprire le porte di casa al Forum per fare festa con chi di...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: C. Farina, V. Pesenti Rossi, G. Sanchez Cardenas e Fondazione Franco Albini con Rubner Haus: Umbral, il Tempio dell’Ascolto; I 70 anni del Giorno in mostra a Milano: da Gadda a Pasolini, Pivano e Arbasino, le firme che hanno fatto la storia; Giorno dopo Giorno, 70 anni progettando informazione; Grandi penne e idee nuove: così il Giorno ha cambiato l’Italia. Tre giorni per celebrare i 70 anni.

Paola Cortellesi presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma: «Sono onorata»Sarà Paola Cortellesi, attrice, regista e sceneggiatrice la presidente di giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Ad annunciarlo venerdì mattina ... roma.corriere.it

Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, cultura e visioni si incontrano. Il 22 aprile alle 19:00, interviene Paola Albini, Presidente della Fondazione Albini, impegnata nella valorizzazione - facebook.com facebook