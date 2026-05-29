buon compleanno hernanes piero sansonetti alberto rimedio

Notizia in breve

Hernanes compie 34 anni. Roberto di Matteo, Alberto Rimedio e Massimo Ambrosini festeggiano un altro anno di vita. L’attore Rupert Everett spegne 65 candeline. L’ex calciatore Lamberto Cardia e altri personaggi pubblici celebrano il loro compleanno. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle celebrazioni o agli eventi associati.