Buon compleanno Hernanes Piero Sansonetti Alberto Rimedio
Hernanes compie 34 anni. Roberto di Matteo, Alberto Rimedio e Massimo Ambrosini festeggiano un altro anno di vita. L’attore Rupert Everett spegne 65 candeline. L’ex calciatore Lamberto Cardia e altri personaggi pubblici celebrano il loro compleanno. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle celebrazioni o agli eventi associati.
Buon compleanno Hernanes, Roberto di Matteo, Massimo Ambrosini, Lamberto Cardia, Rupert Everett, Piero Sansonetti, Luigi Bobba, La Toya Jackson, Mario Piga, Noel Gallagher, Chiara Colizzi, Carlotta Natoli, Alberto Rimedio, Marco Cassetti, Michele Ferri, Simone Bentivoglio, Silvia d’Argenio, Mila de Magistris, Marco Portannese, Giovanna Pertile, Lorenzo Gardella. Oggi 29 maggio compiono gli anni: Mario Ciancio Sanfilippo, giornalista, imprenditore; Lamberto Cardia, politico; Roberto Spano, politico; Luigi Vinci, politico; Massimo Scarpati, apneista; Carlo Cavicchi, giornalista; Bruno Biriaco, batterista, direttore d’orchestra, compositore.. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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