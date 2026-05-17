Buon compleanno Piero Gnudi Costanza Zanchini Alberto Rossi

Oggi si celebra il compleanno di diverse personalità, tra cui un ex dirigente di banche e istituzioni finanziarie, un membro di una famiglia aristocratica, e un rappresentante del mondo dello spettacolo. Tra i festeggiati ci sono anche un'attrice nota per le sue interpretazioni cinematografiche, un comico e attore noto per le sue apparizioni televisive, e un imprenditore nel settore del calcio. La giornata include anche altri nomi che si distinguono in vari ambiti professionali e culturali.

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Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Corrado Guzzanti, Fabiano Fabiani, Piero Gnudi, Remo Ruffini, Lorenza Foschini, Alberto Cairo, Vasco Errani, Gianni Bezzi, Enrico Stinchelli, Pedro Pasculli, Luca Cadalora, Oscar de Pellegrin, Massimo Crippa, Umberto Marroni, Alberto Rossi, Veronica Mazza, Damiano Tommasi, Niccolò Agliardi, Flavia Vento, Davide Silvestri, Andrea Esposito, Aleandro Rosi, Fiammetta Cicogna, Michel Morganella, Mattia Mustacchio, Francesca Petrizzo, Raoul Bellanova, Nicolò Diana. Oggi 17 maggio compiono gli anni: Costanza Zanchini, giornalista; Fabiano Fabiani, dirigente d’azienda, giornalista; Giuliana Maroni,. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Piero Gnudi, Costanza Zanchini, Alberto Rossi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buon compleanno Dada Gallotti, Wilma de Angelis, Alberto AngelaBuon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela, Paolo Modugno, Dada Gallotti, Gianfranco Amendola, Silvio Brusaferro, Massimo Garavaglia, Antonio... Buon Compleanno a don Alvaro BardelliLe sue giornate iniziano con le lodi mattutine e la sempre partecipata celebrazione eucaristica nella Cappella della Madonna del Conforto all’interno...