San Nicola a Bari | un arresto e 8 denunce dopo i controlli della Questura

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli effettuati dalla Questura a Bari, sono state identificate diverse persone con precedenti di polizia e sono state denunciate in otto casi. Sono stati eseguiti controlli nei locali e nei centri scommesse, dove sono state trovate irregolarità e sequestrate alcune apparecchiature. Inoltre, è stato arrestato un individuo durante un intervento nel quartiere di San Nicola. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane.

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? Domande chiave Chi sono le persone identificate con precedenti di polizia durante i controlli?. Cosa è stato scoperto durante le perquisizioni nei locali e centri scommesse?. Perché sono stati emessi provvedimenti di espulsione durante la festa?. Come proseguiranno i controlli della Questura nelle zone della celebrazione?.? In Breve 845 persone identificate tra cui 235 con precedenti e 57 stranieri. 667 veicoli controllati con 12 contravvenzioni al Codice della Strada. 2 provvedimenti di espulsione emessi e segnalazione per uso personale stupefacenti. Verifiche amministrative effettuate presso 2 esercizi pubblici tra cui un centro scommesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

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